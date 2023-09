Planul Național de Acțiune pentru Siguranța Școlară Patru miniștri liberali au lansat Planul Național de Acțiune privind Siguranța Școlara, care urmarește creșterea siguranței elevilor și a cadrelor didactice in unitațile de invațamant. Sunt tratate cu prioritate combaterea traficului și a consumului de droguri in randul elevilor, prevenirea violenței și a cazurilor de bullying, precum și reducerea riscului de expunere a elevilor la un mediu infracțional. Potrivit Planului, in fiecare unitate de invațamant preuniversitar se vor crea grupuri de acțiune, cu specialiști din domeniile vizate. In aplicarea normelor vor fi implicate cadrele didactice,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

