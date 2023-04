Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in adoptarea planului de masuri de austeritate. Guvernanții s-au razgandit. Potrivit Realitatea PLUS, Guvernul a amanat din nou adoptarea planului austeritații. Sindicatele au anunțat proteste ample dupa anunțul despre inghețarea salariilor, a angajarilor la stat, a cumulului…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, va intreprinde joi, 20 aprilie, o vizita oficiala la Bruxelles. Premierul va fi insoțit de viceprim-ministrul, șeful diplomației moldovene, Nicu Popescu, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Daniel Voda, transmite Ziarul de Garda . Menționam…

- „Doresc sa fac mentiunea ca impreuna cu premierii din Polonia, Bulgaria, Ungaria si Slovacia am semnat o scrisoare pe care am inaintat-o doamnei presedinta a Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Este vorba despre o scrisoare prin care ne exprimam preocuparile fata de dificultatile cu care se confrunta…

- Romania a inregistrat anul trecut o creștere economica de 4,8%, peste estimarea Comisiei Europene, fapt ce confirma justețea demersurilor Guvernului condus de premierul PNL Nicolae Ciuca privind sustenabilitatea investițiilor eficiente, realizate in beneficiul societații, cetațenilor și mediului de…

- Comitetul interministerial pentru analiza de risc seismic, coordonat de premierul Nicolae Ciuca, a decis, in prima sedinta a structurii ca, pana vineri, Ministerul Educatiei sa sprijine autoritatile locale sa identifice solutii pentru relocarea in spatii sigure a copiilor care isi desfasoara in prezent…

- In cadrul reuniunii a fost luata decizia ca pana vineri, 24 februarie 2023, Ministerul Educației sa sprijine autoritațile locale sa identifice soluții pentru relocarea in spații sigure a copiilor care iși desfașoara in prezent activitatea in cladiri incadrate in categoria de risc seismic I, ca urmare…

- Black Sea Oil and Gas nu vrea nici ea sa plateasca taxa de solidaritate si propune Guvernului o derogare. Potrivit unor surse guvernamentale, compania vrea sa propuna Executivului o derogarea de la plata taxei si invoca faptul ca plateste deja impozit pe veniturile extraordinare obtinute. Black Sea…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat luni, 6 februarie, la Curtea de Apel București, ca Guvernul condus de Nicolae Ciuca „ataca democratia” si a ajuns sa reprezinte „un grav pericol” pentru drepturile si libertatile cetatenilor romani”, avand in vedere ca „refuza sa organizeze…