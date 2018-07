Stiri pe aceeasi tema

- Politia Locala Bucuresti a amendat 139 de soferi care au parcat ilegal. Sanctiunile au fost date in doar cinci zile de la intrarea in vigoare a hotararii Primariei Capitalei care reglementeaza majorarea tarifelor pentru parcarea in zona centrala. De la inceputul acestei saptamani, echipajele Serviciului…

- In doar doua saptamani, 350 de cupluri au intrat in programul Primariei Capitalei care acorda sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. 350 de cupluri infertile s-au inscris in programul derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB, privind acordarea unui sprijin financiar…

- Gabriela Firea a transmis un comunicat de presa în care îi ia apararea președintelui PSD, Liviu Dragnea, care a fost condamnat ieri la 3 ani și șase luni de închisoare cu executare.Primarul Capitalei susține ca Dragnea trebuie sa beneficieze de prezumția de nevinovație,…

- Pentru prima oara de la alegerile parlamentare din decembrie 2016, partidele care formeaza coaliția de guvernare nu mai dețin, singure, majoritatea necesara adoptarii promisiunilor electorale in Camera Deputaților, informeaza Evenimentul ZileiDupa ce fostul premier PSD Victor Ponta a fost…

- "Dar cine este Nicusor Dan? Acel domn care i-a pacalit pe bucuresteni si dupa ce a obtinut votul de consilier general a fugit pentru un job mai bun, mai bine platit si cu sinecuri mai multe in Parlament? Eu imi dau toate raspunsurile si raportul in fata bucurestenilor, nu in fata unui domn care a…

- "Noi am finalizat legea. Nu mai vreau sa vorbesc despre aceasta lege, pana cand aceasta va fi urcata pe site. Ea va ieși destul de repede, pentru ca suntem pe final cu simularile. Vreau sa ma consult cu cat mai multa lume care știe despre ce vorbește. Legea pensiilor nu este ușoara. Noi am vrut sa…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat astazi Caminul pentru Persoane Varstnice al Municipiului Bucuresti, “Academician Nicolae Cajal”, pentru a o serba pe doamna Marioara Mihaila, care este cazata la acest camin si implineste astazi 100 de ani."Sunt foarte emotionata sa ma aflu aici,…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat miercuri Caminul pentru Persoane Varstnice al Municipiului Bucuresti, “Academician Nicolae Cajal”, pentru a o serba pe Marioara Mihaila, care este cazata la acest camin si implineste astazi 100 de ani. Primarul General, Gabriela Firea: "Sunt foarte emotionata…