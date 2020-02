Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica Consilierii județeni au adoptat, ieri, in unanimitate, structura bugetului Prahovei pe anul 2020, care ajunge la jumatate de miliard de lei. Este o suma similara celei de anul trecut, in ciuda faptului ca fondurile provenite de la bugetul de stat au fost simțitor mai mici decat cele aferente…

- V. Stoica Problema parcarii in zona celei mai mari unitați medicale cu paturi din județul Prahova – Spitalul Județean de Urgența Ploiești – va fi rezolvata in scurt timp, atat pentru personalul medical, cat și pentru aparținatorii care vin in vizita la bolnavi cu autoturismele personale. Ieri, președintele…

- Orban a precizat ca președinții organizațiilor județene trebuie sa-și asume candidatura fie pentru președinția Consiliului Județean, fie pentru primaria municipiului reședința de județ, relateaza News.ro. „Am luat in dezbatere cateva chestiuni legate de pregatirea alegerilor locale. Aici Biroul…

- Doar 4 kilometri de drumuri județene au fost asfaltați in 2019 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere ar trebui sa fie, negreșit, in top trei obiective ale Consiliului Județean, care are in grija drumurile județene la fel cum Ministerul Transporturilor este responsabil de drumurile naționale…

- Social democratii prahoveni l-au reales, joi, in cadrul conferintei de alegeri, pe Bogdan Toader in functia de presedinte al organizatiei judetene a PSD, potrivit Agerpres.Toader, care este si presedintele Consiliului Judetean, a fost singurul candidat, el aflandu-se la conducerea organizatiei…

- Presedintele PSD Prahova si al Consiliului Judetean a anuntat ca PSD va convoca o sesiune extraordinara a Camerei Deputaților pentru eliminarea pensiilor speciale astfel incat banii economisiți sa conduca la plata dublarii alocațiilor. Toader sustine ca exista solutii pentru identificarea…

- Presedintele PSD Prahova si seful Consiliului Judetean, Bogdan Toader, a publicat pe Facebook o scurta analiza a motivatiei din spatele initiativei PNL de a organiza alegeri anticipate in 2020. Toader sustine ca liberalii, prin organizarea anticipatelor odata cu alegerile locale din iunie, vor sa-si…

- Pe o porțiune din Autostrada Soarelui ninge abundent,duminica dimineața, in timp ce pe DN1 și DN7 se circula in condiții de iarna șiin județul Vaslui un TIR a fost blocat din cauza zapezii, anunța centrul Infotrafic.Pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, intre Bucuresti siFundulea carosabilul este…