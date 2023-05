Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua saptamani de la incheierea festivalului Beach Please 2023 desfasurat pe plaja din statiunea Costinesti, mai exact in data de 12 mai 2023, comisarii au costatat ca starea de salubrizare pe sectorul de plaja Obelisc si 10 Steaguri este necorespunzatoare.In consecinta, Garda de Mediu Constanta…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit o mina aflata in deriva pe Marea Neagra, in urma unei informatii primite de la o nava comerciala, la sapte mile marine est de localitatea Sulina, mina marina retragandu-se in apele teritoriale ale Ucrainei.Potrivit unui comunicat…

- Lucrarile de extindere a plajelor au scos o iveala epava unei ambarcațiuni din lemn, veche de 200 de ani, scufundata aproape de țarm, la Eforie SudCorabia a devenit astfel parte din noua plaja, fiind ingradita pentru a fi cercetata de catre arheologi pe uscat, o premiera pentru Romania, potrivit…

- Dupa un avans substantial in 2022, preturile la alimente au continuat sa creasca in primul trimestru din 2023, uleiurile si grasimile fiind printre produsele cu cele mai mari cresteri de preturi.Datele pentru martie 2023 arata ca pretul uleiurilor si grasimilor in UE a fost, in medie, cu 23%…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta organizarea unei sesiuni de inscriere pentru validarea instalatorilor in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului…

- Peste 18.000 de fiole de parfum, in valoare de 2,4 milioane de lei, susceptibile a fi contrafacute, au fost gasite intr-un container sosit in Portul Constanta din China.Garda de Coasta a transmis joi, 13 aprilie, printr-un comunicat de presa, ca o echipa comuna formata din politisti de frontiera…

- Peste 1.100 de genti de voiaj, in valoare de 250.000 de lei, nedeclarate la intrarea in tara, au fost descoperite intr-un container in Portul Constanta Sud Agigea. Bunurile proveneau din China si erau destinate unei firme din Bucuresti.Garda de Coasta a transmis, printr-un comunicat de presa,…

- Specialistii in securitate cibernetica avertizeaza asupra pericolului pe care-l reprezinta postarile de pe retelele de socializare care promoveaza false oportunitati de investitie sau castig rapid.”Atentie la postarile de pe retelele de social media care promoveaza false oportunitati de investitie…