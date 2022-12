Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins, luni seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe FC Botoșani, in penultimul meci din etapa cu numarul 21, ultima din acest an, a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Florinel Coman, in minutul 78. In urma acestei victorii, FCSB a urcat pe cea de-a treia poziție in […]…

- In meciul cu FC Botosani, Farul Constanta a realizat cel mai mare scor din istoria sa. Farul are cea mai bun atac si cea mai buna aparare din Superliga, e singura formatie care a pierdut un singur meci pana acum si are cele mai multe victorii. Cu cele trei reusite din partida cu FC Botosani, golgeterul…

- Valeriu Iftime (62 de ani), finanțatorul celor de la FC Botoșani, susține ca are o oferta pentru Victor Dican (22 de ani), fundașul central al formației moldovene, de la un club din prima liga poloneza. Valeriu Iftime: „Am un impresar foarte fain care se ocupa de Dican” „Am un impresar foarte fain…

- La intalnirea care a avut loc p 26 octombrie la Camera de Comerț Industrie și Agricultura (CCIA) privind prețul la energie s-au abordat și alte teme. Managerii catorva dintre cele mai mari companii din Botoșani au reclamat fiscalitatea excesiva pe care o practica Statul Roman.

- Octavian Popescu (19 ani) a fost eliminat la finalul meciului UTA – FCSB, scor 2-2, in prima runda a grupelor Cupei Romaniei. Tanarul jucator a vazut al doilea cartonaș galben al partidei și implicit pe cel roșu, petru o intrare intarziata din spate. Fostul președinte de imagine al celor de la FCSB,…

- Ciprian Marica (37 de ani), fostul internațional, a vorbit despre situația lui Denis Haruț (23 de ani), fundașul de la FCSB. FCSB - Silkeborg, in etapa #4 din grupele Conference League, se joaca de la 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro Arena Marica nu ințelege de ce Haruț nu…