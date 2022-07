Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Razvan Burleanu, a ironizat decizia lui Alexandru Mitrița (27 de ani) de a se retrage din prima reprezentativa a Romaniei. Alexandru Mitrița, extrema aflata sub contract cu americanii de la New York City FC, i-ar fi transmis selecționerului Edi Iordanescu…

- Cutremur in fotbalul romanesc! Presedintele FRF, Razvan Burleanu, ar putea fi inlaturat din fruntea Federatiei in cel mai scurt timp. Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali face anuntul momentului, anunța sportbull.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Victor Pițurca, 66 de ani, și Ciprian Marica (36), fostul elev al sau de la echipa naționala, s-au contrat pe seama lui Florin Bratu (42), selecționerul Romaniei U21. Marica e revoltat ca FRF i-a incredințat lui Bratu reprezentativa de tineret. Pițurca și Marica au pornit discuția de la eșecul drastic…

- Președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, profesorul Ciprian Anton, crede sa selecționerul Edward Iordanescu ar trebui sa recladeasca din temelii echipa naționala, dupa eșecul drastic suferit in fața Muntenegrului, scor 3-0, aseara, la București, in Liga Națiunilor. Totodata, el apreciaza…

- Florin Raducioiu (52 de ani), fostul atacant al naționalei Romaniei, component al „Generației de Aur”, a cerut demisia selecționeruli Edi Iordanescu (43 de ani), dupa infrangerea cu Muntenegru, scor 0-3. Și MM Stoica (57 de ani), managerul de la FCSB, a avut un discurs dur. El considera ca Burleanu…

- Invitat de președintele Federației de Fotbal din Republica Moldova, Leonid Oleinicenco (foto sus, in dreapta), vezi facsimilul postat de colegii de la www.stiriactuale.ro, președintele executiv al FC Petrolul Ploiești, Costel Lazar (foto sus, in stanga), a fost, alaturi de omologul din Romania a celui…

- Va propunem un test IQ de rezolvat in cateva minute care va va arata ce tip de inteligența aveți. Teste pentru aflarea coeficientului de inteligenta (IQ) sunt certificate si folosite peste tot in lume, insa trebuie sa specificam faptul ca insasi masurarea inteligentei este relativa, deoarece unii tin…

- Golgeterul polonez Robert Lewandowski, care va implini 34 de ani pe 21 august, nu e mulțumit nici de durata acordului propus de Bayern Munchen, doar un sezon in plus, și nici de oferta financiara, care nu i-ar aduce nimic in plus. ...