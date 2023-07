Stiri pe aceeasi tema

- „Pistolarul din Gorj”, barbatul de 52 de ani care l-a impușcat de patru ori pe iubitul fostei sale soții, a fost adus in urma cu scurt timp la poliție și este audiat. Polițiștii l-au prins in apropiere de Targu Jiu, la o saptamana dupa incidentul violent.

- Dupa o saptamana de cautari intense și aproape 100 de polițiști pe urmele lui, pistolarul din Gorj a fost prins. In urma cu o saptamana, barbatul l-a impușcat pe actualul iubit al fostei sale soții, iar mai apoi a fugit de la locul faptei. Oamenii legii l-au cautat timp de o saptamana, iar acesta a…

- Petre Stancioi, barbatul dat in urmarire pe 14 iulie, dupa ce l-a impuscat in picioare si abdomen pe un alt barbat in localitatea gorjeana Turcinesti, a fost gasit la marginea orașului Targu Jiu, dupa o saptamana de cautari, au declarat reprezentanții IPJ Gorj pentru Libertatea, vineri, 21 iulie.„A…

- Au aparut primele imagini cu pistolarul fugar din Gorj, cautat de poliție de aproape doua zile, dupa ce a impușcat de patru ori un barbat, apoi s-a facut nevazut. ACTUALIZARE 13:00 Politistii si jandarmii continua verificarile pentru depistarea barbatului de 52 de ani din. Inspectoratul de Politie Judetean…

- Un barbat este cautat cu elicopterul, dupa ce l-a impușcat pe actualul iubit al fostei sale soții, in Gorj. Oamenii legii, inclusiv polițiști și jandarmi, sunt pe urmele lui, in urma celor intamplate. Toți cei ce il vad sunt rugați sa sune de urgența la 112.

- VIOLENȚA DOMESTICA… Clipe de teroare pentru o tanara din comuna Delești. Aceasta a fost sechestrata și lovita de iubitul alaturi de care credea ca o sa aiba o viața frumoasa. Salvarea sa a fost tatal ei, care, alarmat ca nu mai reușește sa ia legatura cu fata, a sunat la 112. “In urma cercetarilor efectuate,…

- Un curier a fost prins de polițiști in timp ce facea drifturi intr-un sens giratoriu din Cluj-Napoca. Șoferul a fost amendat și i-a fost suspendat permisul pentru 30 de zile. Anunțul a fost facut de Poliția Județeana Cluj pe Facebook: „Din motive de conducere agresiva, comanda dumneavoastra va intarzia…

- NU S-A PUTUT!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova care a vrut sa introduca in țara o arma neinregistrata, pentru care nu deținea autorizație. Barbatul a ascuns arma in cotiera…