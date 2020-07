Stiri pe aceeasi tema

- În Nord, liderul Kim Jong-un - înconjurat de generali cu pistoalele la brâu, în Sud, veterani cu maști respectând distanțarea sociala: cele doua Corei au celebrat separat luni comemorarea a 67 de ani de la încheierea armistițiului în peninsula, relateaza AFP.Armistițiul…

- Phenianul "nu simte nevoia" de a relua discuțiile cu Washingtonul, a declarat un diplomat nord-coreean, la câteva zile dupa apelul Seulului pentru un nou summit pentru îmbunatațirea relațiilor cu vecinul sau din Nord, potrivit AFP.Președintele sud-coreean, Moon Jae-in,…

- Regimul din Coreea de Nord a comunicat sambata ca, pe termen scurt, nu intentioneaza sa reia negocierile pe tema programului nuclear cu Statele Unite, catalogand drept "ostile" politicile Administratiei de la Washington, informeaza agentia Associated Press.John Bolton, fost consilier prezidential…

- Liderul din Coreea de Nord, Kim Jong Un, a prezidat o reuniune a Comisiei Militare Centrale a partidului de guvernamânt si a decis suspendarea planurilor de actiune militara împotriva Coreei de Sud, a anuntat, miercuri, agentia oficiala de stiri KCNA, citata de Reuters ;i preluat[ de Mediafax.…

- La cateva saptamani dupa ce au circulat numeroase informatii conform carora starea de sanatate a lui Kim Jong-un este precara sau chiar ca ar fi murit, televiziunea de stat din Coreea de Nord a difuzat imagini filmate cu dictatorul nord coreean la o sedinta de partid, despre care Reuters spune ca a…

- Ședința de partid a avut loc intr-o perioada de incertitudini economice majore pentru statul comunist, liderul nord-coreean aparand in public neobișnuit de rar in ultimele luni, lucru care a cauzat speculații cu privire la starea sa de sanatate. In cadrul ședinței Kim nu a menționat criticile tot…

- „Liderul suprem Kim Jong Un taie panglica cu ocazia inaugurarii uzinei de îngrasaminte fosfatice din Sunchon”, scrie agentia nord-coreean de stiri. La ceremonie "toti participantii au strigat ura!" când a aparut liderul nord-coreean, adauga sursa citata,…

- Liderul Coreii de Nord probabil s-a izolat pentru a se proteja de infectarea cu noul coronavirus, afirma un ministru sud-coreean si un oficial din Statele Unite citati de agentia de presa Reuters.Speculatiile privind starea de sanatate a liderului regimului autoritarist de la Phenian, Kim…