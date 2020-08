Pisti si cu Gheorghe la corigenta

Stiri pe aceeasi tema

- – Ba, Gheorghe, tu știi care-i diferența dintre nenorocire și catastrofa? – Pai, nenorocire sau catastrofa nu-i unul și același lucru? – Nu-i ba, cum sa fie!? – Pai, cum așe? – Pai, uite, așe bine! Stai sa-ți explic: De exemplu, daca s-ar prabuși Casa Poporului atunci cand taț’ parlamentarii is inauntru,…

- Ion vine intr-o zi la Gheorghe si-i spune: – Asculta, mi-a murit unchiul, poti sa-mi imprumuti costumul tau cel negru?– Bine-nteles ! La asa un necaz, sigur ca te ajut ! Trece o luna, dar Ion nu aduce costumul inapoi.Se duce Gheorghe cam suparat, la Ion: – A trecut o luna, unde e costumul?– Pai… la…

- Un calator ajunge la hanul “Gheorghe si Balaurul”. Bate la ușa. Ușa se intredeschide, și o femeie il intreaba: -Ce vrei? -Aș dori sa innoptez la han, și daca ați avea și o farfurie cu mancare… -Nu avem! Și i se trantește ușa in nas.Calatorul iese, se uita la firma și bate din nou la ușa. Ușa se intredeschide,…

- Pleaca Ion din sat in America si devine “John” – om de afaceri. Dupa un timp fiind in concediu, se intoarce in sat si ofera fiecarui satean cate 100 dolari. Toata lumea multumita, il lauda pe John ce baiat bun este. Urmatorul an, la fel ofera 100 dolari cand revine in sat, lumea multumita, numai cuvinte…

- O noua centralizare a datelor efectuata de Direcția de Sanatate Publica Brașov indica un total de 684 pacienți COVID-19 vindecați, conform raportarilor de la unitațile medicale. La spitalele brașovene care externeaza pacienți COVID-19 vindecați, situația este urmatoarea: ■ 237 de pacienți vindecați…

- – Io amu m-oi duce, Marie, ca mi-a sosit ceasul. Asculta aici ce-ti spun. Maria, suspinand: – Zi, Ioane, si asa oi face! – Sa tii gospodaria, Marie, sa nu vinzi nimic, sa aiba copiii astia cand or creste mari. Maria, suspinand: – Asa oi face, Ioane… – Sa dai copiii la scoala, sa iasa invatati, Marie!…

- Sepsi Sf. Gheorghe și FC Hermannstadt au remizat, scor 1-1, in etapa cu numarul 3 din play-out. Vasile Miriuța (51 de ani) spune ca jucatorii l-au convins sa ramana la Sibiu. „Un rezultat echitabil, a fost primul meci dupa atata timp de pauza. Sepsi chiar joaca bine. Am facut o partida nebuna, mai ales…

- Luiza Radulescu Pintilie Astazi e ziua in care ne aducem aminte de toti cei ai nostri plecati la Ceruri, in lumea cea fara de dor . Cum scrie in cartile sfinte, sunt „Mosii de vara”, ziua de pomenire a crestinilor „care au adormit in credinta: parinti, stramosi, bunici si strabuni, frati si prieteni,…