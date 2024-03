Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei investigații extinse, surse exclusive au dezvaluit ca celebrul cantareț de manele, Florin Salam, este implicat intr-un dosar de inșelaciune, fiind banuit ca ar fi primit sume substanțiale de bani pentru a susține concerte la evenimentele unor persoane, fara a-și onora angajamentele ulterior.…

- Razboi in Ucraina, ziua 748. Deputati ai partidului pro-Kremlin, Rusia Unita, au prezentat in Duma de Stat, un proiect de lege care declara ilegala predarea catre Republica Sovietica Socialista Ucraineana (RSS Ucraineana) a Crimeii in 1954.

- Principalul spital din statul american Alabama a suspendat procedurile IVF (fertilizare in vitro) dupa ce Curtea Suprema a statului a hotarat ca embrionii criogenati pot fi considerati in mod legal copii, informeaza Rador Radio Romania. Autoritatile spitalicesti americane au declarat ca se tem ca…

- Un roman este cautat in Spania pentru crima, dupa ce și-a ucis vecinul, tot un roman, apoi a fugit de la fața locului. Inainte sa moara, victima a reușit sa spuna cine l-a atacat inainte sa-și dea ultima suflare. Politia spaniola a identificat principalul suspect ca fiind un barbat de naționalitate…

- Catalina nu vrea sa renunțe la partea ei de moștenire despre care spune ca i se cuvine, dupa moartea soțului ei. Femeia s-a trezit ca pe terenul respectiv se afla o alta casa, construita de un vecin, cu care socrul ei ar fi facut semnat un act la notar.

- Un italian de 84 de ani din Torino s-a prefacut orb timp de 34 de ani, timp in care a primit pensie de handicap luna de luna. Politistii l-au prins pe barbat in timp ce mergea singur pe strada si scotea bani de la bancomat fara nicio problema, scrie observatornews.ro. Politistii din Torino au primit…

- Cunoscutul cantareț de manele, Florin Stoian, cunoscut sub numele de scena Florin Salam, a fost ridicat de polițiști de la domiciliu și dus la secția de poliție din Targoviște pentru a fi audiat intr-un caz de inșelaciune, conform informațiilor furnizate de surse apropiate anchetei. Masura a fost dispusa…

- Un porumbel suspectat ca ar fi spionat pentru China a fost eliberat din captivitate in aceasta saptamana, dupa ce oficialii indieni il reținusera, potrivit PETA India. Organizația pentru protecția animalelor a intervenit dupa ce a aflat ca porumbelul fusese reținut intr-un spital de animale timp de…