Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sf. Gheorghe s-a impus pe terenul Petrolului, scor 2-1, și a obținut ultimul loc de play-off in Superliga. Reușita calificarii a venit in minutul 90+2, de la Gabriel Debeljuh. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul a cinci meciuri pasionante. Cele…

- Cosmin Matei (32 de ani) a fost unul dintre jucatorii remarcați in partida caștigata de echipa sa, Sepsi OSK, in fața lui Voluntari, scor 4-0, in etapa #29 din Superliga. Mijlocașul a oferit prima reacție dupa succesul care ii menține pe covasneni in lupta pentru play-off. Fostul jucator al lui Dinamo…

- Petrolul și gazul rusesc - cele doua resurse folosite de Rusia pentru a caștiga influența in lume - au inceput sa fie tot mai puțin folosite in UE de la inceputul invaziei in Ucraina. Țarile Uniunii Europene (UE) au importat petrol și gaze rusești in valoare de 29 de miliarde de euro in 2023, potrivit…

- Universitatea Craiova a susținut astazi conferința de presa a derbiului cu FCSB, din etapa 23 a Superligii. Disputa este programata duminica, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Din tabara Științei au fost prezenți antrenorul Ivaylo Petev și atacantul Alex Mitrița. Ambii au declarat ca au…

- Guvernul n-a adoptat inca ordonanta care sa prelungeasca plafonarea adaosului comercial si dincolo de data de 31 ianuarie 2024, astfel ca, de la 1 februarie, ne-am putea „trezi” cu mancare mai scumpa. In cele aproximativ cinci luni și jumatate in care a fost aplicata, masura a dat ceva roade, intrucat…

- O echipa cu totul aparte in peisajul mioritic al fotbalului romanesc o constituie reprezentata zonei secuimii, echipa fanion a județului Covasna, Sepsi Sf. Gheorghe. Deși te-ai fi așteptat și dupa denumirea ungureasca a echipei și dupa numele celor din conducerea clubului sa vedem un club dominat clar…

- Meciurile zilei in Superliga de fotbal: U Cluj-Oțelul Galați și Sepsi Sf.Gheorghe-CFR ClujU Cluj-Oțelul Galați și Sepsi Sf.Gheorghe-CFR Cluj sunt meciurile de duminica din Superliga de fotbal. Partidele fac parte din etapa XX, informeaza Mediafax. Primul meci al zilei se va desfașura la Cluj-Napoca.…