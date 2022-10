Pisicile de pe insula Tashiro Pe insula Tashiro din Oceanul Pacific – zisa și Manga – insula care aparține de Japonia și se intinde pe o suprafața de doar 3,14 km², traiesc foarte multe pisici. Ele au fost aduse, inainte de anul 2000, pe insula, pentru ca locuitorii de aici, in jur de o suta de suflete, se confruntau cu o problema serioasa: o adevarata invazie de șoareci și de șobolani. Iar pisicile au fost practic soluția de a scapa de rozatoare. Probabil ca ele au acționat și la capitolul acesta, dar, sigur au fost mult mai atrase de portul insulei, unde pescarii se intorceau din larg cu pește pentru consumul din familiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

