- Deși s-a tot vorbit ca sunt ceva șanse sa-i intoarcem din drum pe austrieci anul acesta, lucrurile raman cum au fost stabilite. Nu se știe exact cand vom intra in Schengen, insa președintele vehiculeaza anul 2023. Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, la finalul reuniunii Consiliului…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat joi, inaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre problema Schengen. Nehammer a sustinut ca 20.000 de migranti care au ajuns ilegal in Austria au trecut prin Romania, iar Politia romana stie…

- Klaus Iohannis a anunțat ca Romania nu va ataca votul din JAI la Curtea Europeana de Justiție. Singura soluție e diplomația, a mai spus președintele. Pe de alta parte, președintele a precizat ca nu trebuie sa ne facem speranțe mari. Urmatoarea decizie privind aderarea țarii noastre la Schengen ar putea…

- Ministrul ungar de Externe si al Comertului exterior, Peter Szijjarto, a oferit, pe rețelele de socializare, o prima reacție la faptul ca Romaniei și Bulgariei li s-a refuzat intrarea in spațiul Schengen. Șeful diplomației din Ungaria susține ca Romania si Bulgaria ar fi meritat sa se alature spatiului…

- Romania nu a primit acceptul de a intra in spațiul Schengen. Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru internațional, a criticat actuala clasa politica pentru GSP.ro: „Aseara zici ca bateau 10-0 și azi au luat-o cu 10-0” Azi, Romania a ratat intrarea in spațiul Schengen dupa ce Austria a blocat aderarea,…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut joi, de la ora 17.00, primele declarații dupa votul negativ primit de Romania pentru aderarea in Schengen. „Vreau sa adresez mulțumiri tuturor partenerilor nostri din UE, Parlamentul European, dar și și celor care ne-au susținut vocal și au insistat sa gasim impreuna…

- In ședința din 8 decembrie 2022, Consiliul JAI a respins primirea Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Votul a fost defavorabil Romaniei intrucat s-au opus doua țari: Austria și Olanda. Singura țara care a primit vot favorabil pentru Schengen a fost Croația. Pentru un aviz pozitiv in Consiliul…

- Germania sustine candidaturile Bulgariei, Croatiei si Romaniei de a adera la spatiul Schengen, a declarat joi, la Bruxelles, inainte de Consiliul JAI, ministrul german de interne Nancy Faeser, care a subliniat ca nu impartaseste opozitia Austriei fata de extinderea spatiului de libera circulatie. „Nu…