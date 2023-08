Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, de 6 august, mii de curiosi urca pe varful Toaca pentru a vedea cum umbrele muntelui se contopesc intr-o piramida spatiala. Fenomenul, unic in Romania, are o explicatie stiintifica, dar este inconjurat si de o aura de mister. Umbra piramidala, spatiala sau holografica – iata doar cateva…

- ■ „Bardul de la Mircești” il recomanda episcopului pe preotul Grigore Dragan din Porcești ■ fișa autobiografica a preotului Dragan il arata ca pe un slujitor al Domnului devotat meseriei ■ a murit de tifos exantematic in noaptea 31 decembrie 1917/ 1 ianuarie 2018 ■ Intr-o postare recenta pe pagina de…

- ■ pacienții beneficiaza de servicii decontate de casele de asigurari de sanatate și are dotari de top ■ exista perspectiva ca o parte din compartimente sa fie transformate in secții ale unor spitale din București ■ managerul Constantin Poiana este membru al Comisiei naționale de acreditare a spitalelor…

- ■ incidentul s-a petrecut pe un traseu care duce la cabana Dochia ■ interventia unui elicopter, pentru transportul la spital, nu a fost posibila ■ Nedoritul incident s-a petrecut ieri, 7 iulie 2023, in jurul pranzului. Un turist de 39 de ani, urca, impreuna cu fiul, spre platoul montan, alegand poteca…

- ■ urbea mușatina a gazduit, timp de patru zile, o multitudine de manifestari cultural-științifice, dedicate celei de a doua ediții a manifestarii ■ au participat numeroși invitați din Basarabia și din localitațile Moldovei ■ a fost o sesiune de comunicari științifice, prezentari de carte, expoziți de…

- Peste 80 concurenti din toata tara vor transforma muntele Ceahlau intr-o baza de pregatire a pompierilor, in cadrul concursului ‘Scari pe Toaca’ organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Concursul urmareste…

- ■ conducerea primariei face apel la romașcani sa foloseasca o aplicație, in cazul in care au cunoștința de strazi deteriorate care necesita reparații urgente ■ lucrari vor incepe pe strazile Smirodava, Aleea Revoluției, Ion Ionescu de la Brad, Sucedava și Islazului ■ Conducerea Primariei municipiului…

- In aceste zile a inceput dezafectarea semafoarelor vechi de pe coridorul de mobilitate Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogalniceanu – Bulevardul Traian. Pana acum au fost demontate instalațiile de semaforizare de la doua treceri de pietoni, unde urmeaza montarea semafoarelor noi. In aceasta perioada,…