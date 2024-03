Stiri pe aceeasi tema

- Emisiile de dioxid de sulf (SO2) degajate de ultima eruptie vulcanica din Islanda se deplaseaza catre est dinspre nordul Atlanticului, traversand Irlanda si Regatul Unit si vor ajunge in zilele urmatoare deasupra Scandinaviei, tarilor baltice, Poloniei si partii de nord-vest a Rusiei.

- UPDATE Zelenski a facut noi schimbari in armataPreședintele Volodimir Zelenski a anunțat mai multe schimbari in conducerea militara a Ucrainei in timpul discursului sau de seara din 10 februarie, numind doi noi adjuncți ai comandantului șef Oleksandr Sirski și trei noi adjuncți ai șefului Statului Major…

- Masacrul de la Lunca Prutului La data de 6 februarie 2023 se implinesc 82 de ani de la masacrul romanilor bucovineni de la Lunca Prutului, ținutul Herța,din regiunea Cernauți. Acest masacrul din noaptea de 6 spre 7 februarie 1941 este considerat una dintre cele mai cumplite atrocitați comise de soldații…

- Michelle O'Neill a devenit sambata oficial prima republicana, favorabila unificarii cu Irlanda, care conduce guvernul nord-irlandez, o schimbare istorica in aceasta provincie din Regatul Unit, cu un trecut marcat de trei decenii de conflict sangeros, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- In Romania, coșul minim de cumparaturi a ajuns sa fie mai scump cu aproape 18% fața de inceputul anului trecut, romanii fiind nevoiți sa aloce undeva la un sfert din salariul minim pe economie pentru a-și asigura alimentele de baza pentru o luna. Așa cel puțin se intampla in cazul a o treime din salariații…

- Vladimir Putin a declanșat o "vanatoare de proprietați", ordonandu-le oficialilor sa recupereze bunuri care au aparținut fostului Imperiu Rus sau care au fost deținute de Uniunea Sovietica (URSS), scrie Bloomberg.Astfel, președintele rus a semnat un decret, publicat joi seara, prin care a alocat fonduri…

- Regatul Unit a anuntat vineri ca va oferi Ucrainei circa 200 de rachete antiaeriene ASRAAM, dupa atacul masiv cu rachete si drone efectuat de Rusia in cursul diminetii asupra unor tinte in diferite zone ale teritoriului ucrainean.

- Organizatia Natiunilor Unite a trecut printr-un 2023 foarte greu, fiind acuzata de ineficienta politica, dar facand mereu apel la autoritatea sa morala pentru a denunta nedreptatile, a cere protectia civililor in conflicte si a le oferi un ajutor de care depinde in multe cazuri supravietuirea lor, scrie…