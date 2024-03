Stiri pe aceeasi tema

- Emisiile de dioxid de sulf (SO2) degajate de ultima eruptie vulcanica din Islanda se deplaseaza catre est dinspre nordul Atlanticului, traversand Irlanda si Regatul Unit si vor ajunge in zilele urmatoare deasupra Scandinaviei, tarilor baltice, Poloniei si partii de nord-vest a Rusiei.

- Imagini apocaliptice din Islanda. Un vulcan a erupt pentru a patra oara in ultimele trei luni și a provocat o fisura in pamint de trei kilometri și jumatate. Locuitorii din zona au fost evacuați. In sudul Islandei a fost declarata din nou stare de urgența din cauza erupției vulcanice in Peninsula Reykjanes.…

- Februarie 2024 a fost cea mai calda luna inregistrata vreodata la nivel mondial, alaturandu-se astfel unei serii de noua recorduri lunare consecutive, cu temperaturi mult peste normal in Europa, a anuntat joi Copernicus, potrivit News.ro.

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, considera ca Republica Moldova ar putea adera la UE inainte de 2030. Intrebat cand ar putea adera Republica Moldova la UE, Grosu a spus ca președintele Maia Sandu a stabilit ca obiectiv aderarea inainte de 2030. “Acesta este obiectivul pe care ni l-am stabilit.…

- Cele mai importante scumpiri au fost in Portugalia, cu 69%, in Grecia si Spania, in jur de 65% de procente. Este vorba de mari producatori europeni, in frunte cu Spania, care acopera 40% din producția mondiala. De altfel, potrivit experților, evoluția prețului are legatura directa cu seceta din Spania,…

- Formatia rock AC/ DC a anuntat primele date ale turneului mondial „Power Up” din acest an, potrivit news.ro.In aceasta vara, AC/DC se intorc in turneu pentru prima data din 2016. Show-urile marcheaza 50 de ani de la infiintarea trupei hard rock si este pentru prima data cand muzicienii isi promoveaza…

- Atmosfera din Europa este tensionata, iar mulți lideri UE discuta, in ultima vreme, despre razboi sau despre scenarii ale unui conflict intre NATO și Rusia, mai ales daca armata Moscovei ar caștiga razboiul din Ucraina.