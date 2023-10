Pilda lui Iohannis: ”Am udat cu prisosinţă planta prieteniei româno-germane” Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Unitatii Germane la Bucuresti, ca Germania a dovedit prin sustinerea vocala si constanta in favoarea aderarii Romaniei la Schengen ca „prietenul la nevoie se cunoaste”. „Speram sa atingem acest deziderat cat mai curand, atat in baza performantelor noastre larg recunoscute, cat si ca o confirmare a faptului ca Uniunea este capabila sa raspunda necesitatii de coeziune, rezilienta, solidaritate si securitate sporita”, a adaugat seful statului. „Ma bucur sa iau parte la ceremonia care marcheaza cea de-a 33-a aniversare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

