- Piețele agroalimentare, inchise la inceputul lunii noiembrie, se vor putea redeschide din acest weekend, a anunțat șeful DSU, Raed Arafat, la finalul ședinței de Guvern de vineri.Redeschiderea piețelor mai este condiționata acum doar de publicarea in Monitorul Oficial a ordinului Ministerului Sanatații…

- Premierul Ludovic Orban a explicat astazi cand se vor deschide piețele inchise, pe care PNL le-a inchis acum trei saptamani. "Acum avem ședința in care vor adopta hotararea privind deschiderea piețelor cu reguli. Masura intra in vigoare de cand se publica in Monitorul Oficial. Masura de purtare…

- Deputații au decis, marți, ca, pe durata starii de alerta, piețele agroalimentare in spații inchise, targurile, balciurile, piețele mixte și volante, talciocurile iși vor putea continua activitatea, cu respectarea masurilor de protecție sanitara. Legea, care conține și amendamentul lui Marcel Ciolacu,…

- Tariceanu observa si dubla masura din deciziile guvernului, care, desi a inchis pietele din interior, a permis lanturilor de hypermarketuri si supermarketuri sa-si continue activitatea. "Ludovic, ia-te de mana cu Iohannis și mergeți voi sa vindeți la taraba de la 7 dimineața la 7 seara la…

- Guvernul bulgar a decis sa apeleze la forțele de poliție pentru a transporta la spitale bolnavii de Covid-19. Masura a fost luata deoarece ambulanțele nu mai sunt suficiente pentru a face fața virulenței celui de-al doilea val al pandemiei, potrivit HotNews. Ministrul Sanatații, Kostadin Angheelov,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, astazi, ca Guvernul ar putea impune noi restricții, printre care se numara și restricționarea circulației, in anumite orașe, pe timpul nopții. Masura inchiderii anumitor orașe in care incidența ratei de infectare a depașit pragul de trei la mia de locuitori a fost…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat astazi, 10 septembrie, ca va propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, in contextul actual al pandemiei de coronavirus. Masura era de așteptat avand in vedere ca numarul de noi cazuri zilnic confirmate a fost in mod constant peste 1000 in ultimele…

