- ”Avand in vedere situatia fara precedent si volatilitatea actuala a pietei, compania isi propune sa protejeze interesele comunitatii sale de investitori prin returnarea veniturilor din vanzarea de actiuni si retragerea tranzactiei finalizate”, a spus compania intr-un comunicat. Actiunile companiilor…

- Adani Enterprises a redus unele dintre castigurile din prima parte a tranzactiilor si a inchis luni in urcare cu 4,76%. Aceasta crestere, pe fondul vanzariilor de actiuni ale majoritatii afiliatelor Adani, a venit dupa ce grupul a publicat in weekend un raspuns lung de peste 400 de pagini la raportul…

- Sapte companii cotate la bursa apartinand conglomeratului Adani Group, care este condus de Gautam Adani, cel mai bogat om din Asia, au inregistrat scaderi drastice ale valorii lor, dupa ce raportul Hindenburg Research a semnalat saptamana trecuta ingrijorari cu privire la nivelul ridicat al datoriei…

- China a fost cea mai populata tara din lume timp de sute de ani. In 1750, se estimeaza ca avea o populatie de 225 de milioane de locuitori, mai mult de un sfert din totalul mondial. India, care pe atunci nu era o tara unificata din punct de vedere politic, avea aproximativ 200 de milioane de locuitori,…

- Miercuri, Holcim a declarat ca va parasi Federația Rusa. Producatorul a declarat ca afacerea de acolo va funcționa independent, sub un alt brand, scrie Reuters și Realitatea.md . Cel mai mare producator de ciment din lume a anunțat ca și-a vandut unitatea din Rusia unei echipe de management local.…

- Aproximativ 90% din populatia lumii are acum un anumit nivel de imunitate la SARS-COV-2 Sincopele in ceea ce priveste strategiile de combatere a COVID-19 in acest an continua sa creeze conditiile perfecte pentru aparitia unei noi variante mortale, in conditiile in care anumite parti ale Chinei sunt…

- Aproximativ 36 de polițiști au fost raniți in confruntarile cu protestatarii din statul Kerala, din sudul Indiei, care cereau eliberarea unei persoane arestate in timpul unei demonstrații impotriva unui proiect portuar de 900 de milioane de dolari al Grupului Adani, potrivit Reuters.