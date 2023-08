Stiri pe aceeasi tema

- Compania Județeana APA SERV S.A. aduce la cunoștința tuturor cetațenilor privind programul Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa și canalizare finanțat prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența). Acesta vizeaza sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse…

- Compania de Apa Oltenia (CAO) si-a stabilit ca obiectiv strategic digitalizarea proceselor desfașurate in aria de operare pentru eficientizarea continua a operațiunilor și reducerea pierderilor de apa in retea. In acest sens, directorul Companiei de Apa Oltenia, Alin Șuiu, impreuna cu președintele CJ…

- Partidul Social Democrat (PSD) Dolj a susținut in aceasta seara o conferința de presa in care președintele organizației județene, Claudiu Manda, a anunțat cooptarea a doi noi membri. Este vorba despre Antonie Solomon, vicepreședintele CJ Dolj, respectiv Ministrul Finanțelor Adrian Caciu. La intalnirea…

- Compania de Apa ”Someș” S.A., operator regional de apa aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, beneficiaza tot mai mult de pe urma digitalizarii serviciilor publice oferite cetațenilor.

- CARAȘ-SEVERIN – Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici au fost votate miercuri in Consiliul Județean (CJ). Nu fara emoții. Asta deoarece consilierul Ioan Crina a cerut clarificari privind proprietatea asupra terenului, respectiv procentul din valoarea investiției care va reprezenta…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca in dimineața zilei de duminica, 4 iunie, a respins o ofensiva majora lansata de armata ucraineana in regiunea estica Donețk. Anunțul Rusiei vine in contextul in care Kievul este așteptat sa lanseze o contraofensiva pentru a-și recupera terutoriile ocupate, acțiune…

- Imbunatațirea constanta este un element crucial in succesul unei afaceri din domeniul HORECA. Competiția este acerba, iar standardul de calitate livrat trebuie dus intotdeauna la cel mai inalt nivel. Tocmai de aceea, e important sa optimizezi toate procesele pe care angajații tai le parcurg zilnic.Cu…

- Președintele FSLI ii raspunde premierului Ciuca, dupa mesajul de luni seara: In opinia mea nu va face decat sa creasca numarul grevistilorPrseedintele FSLI, Simion Hancescu a declarat luni despre mesajul premierului Nicolae Ciuca ca profesorii sa revina la catedra ca in opinia lui, acest mesaj nu…