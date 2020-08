Stiri pe aceeasi tema

- Implicat in scandalul divorțului cu Andreea Balan, George Burcea a devenit lupul cel rau din poveste, primind multe acuzații din partea oamenilor care candva l-au iubit și l-au apreciat. Cu toate acestea, un mesaj postat de fostul soț al Andreei Balan a impresionat milioane de romani. George Burcea,…

- Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine ! – asa ne invata ingerii iubirii. Dupa ce am invatat…

- Diana, fosta sotie a lui Razvan Simion nu a comentat nimic pe baza acestui subiect, acum are propria viata, se bucura din plin de iubirea celor doi copii pe care ii are cu prezentatorul, dar si de dragostea iubitului ei. Recent, a postat o fotografie pe retelele de socializare, unde apare…

- Se iubeau de cand erau adolescenți. Au crescut impreuna și se pregateau sa devina o familie. Dupa ce și-a cerut iubita in casatorie, un soldat și-a pus capat zilelor. Devastata, tanara a facut public ultimul mesaj primit de la el.

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au casatorit in urma cu trei ani, in ciuda diferenței de varsta, de 14 ani, dintre ei. Cu toate astea, formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și se ințeleg de minune. Vedeta a implinit 47 de ani, pe 16 iunie, iar cu aceasta ocazie, soțul ei i-a transmis…

- Vestea ca Lidia Buble și Razvan Simion s-au desparțit a generat, ca și inceputul iubirii lor, stupoare. Solista și prezentatorul TV au luptat pentru iubirea lor timp de 5 ani, insa in cele din urma au abandonat cursa, lasand loc de interpretari, curiozitați și comentarii. De comentarii, de bariere și…

- Alysa, in varsta de 42 de ani, și Tim Mounce, in varsta de 41 de ani, au fost intr-o relație in adolescenta in 1996. Dupa ce tinerii indragostiti s-au desparțit, si au trait cele doua decenii fara sa vorbeasca intre ei, insa au reusit sa reaprinda focul pasional dintre ei, astfel incat sa se casatoreasca. …

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coronei, a transmis, marți, un mesaj video, in care iși exprima recunoștința și admirația pentru cei care au fost alaturi de copii și varstnici in aceasta perioada de epidemie, precum și pentru cei care au dat dovada de grija pentru cei apropiați, anunța MEDIAFAX.„Suntem…