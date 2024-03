Piedone, primarul care a inventat călătoria în timp Piedone mancand salam cu ceapa, pe ziar, impreuna cu muncitorii de pe un șantier, este o imagine definitorie pentru cum vede edilul Sectorului 5 administrația publica in 2024. Juri ca a fost teleportat aici imediat de dupa razboi, cand heirupismul inalțator al bolșevismului calca in picioare orice eticheta de civilizație, iar politrucii Partidului Comunist luau […] The post Piedone, primarul care a inventat calatoria in timp first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

