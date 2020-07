Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI LOCALE 2020. Pentru a respecta distanțarea fizica, Cristian Popescu Piedone, candidatul umanist la Primaria Sectorului 5, a ales o maniera inedita de a ajunge in atenția bucureștenilor. Printre principalele obiective ale candidatului umanist la Primaria Sectorului 5, Cristian Popescu…

- Candidatul USR-PLUS la Primaria Sectorului 1 Clotilde Armand acuza,ca prin noul Plan Urbanistic Zonal (PUZ) al sectorului, promovat de primarul PSD Dan Tudorache, cartierele de case devin mai vulnerabile in fata mafiei imobiliare si a invaziei de blocuri, pliante pe aceasta tema distribuite locuitorilor…

- „Bucureștenii trebuie sa știe ca, din pacate, nu vom avea candidați comuni la sectoare, nu vor exista liste comune impotriva PSD. Iar asta se intampla pentru ca in USR unii oameni cu putere de decizie il urasc mai mult pe Nicușor Dan decat PSD și nu vor accepta un Consiliu General ales de el alaturi…

- Cristian Popescu Piedone și-a lansat candidatura pentru Primaria Sectorului 5. „Pentru voi in slujba voastra” este sloganul cu care candidatul umanist vine „sa mute Sectorul 5 in București, acolo unde ii este locul”.

- Cristian Popescu ”Piedone” vrea sa candideze la Primaria Sectorului 5 al Capitalei, deși fostul edil al sectorul 4 a fost condamnat de Tribunalul București, la sfarșitul anului trecut, la opt ani și șase luni de inchisoare in Dosarul Colectiv. ”Piedone” și-a lansat, miercuri, candidatura pentru Primaria…

- Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 4, si-a lansat candidatura la Primaria Sectorului 5,. In decembrie Piedone a fost condamnat la opt ani cu executare in Dosarul Colectiv, dar decizia nu e definitiva.

- Cristian Popescu Piedone și-a lansat candidatura pentru Primaria Sectorului 5. „Pentru voi in slujba voastra” este sloganul cu care candidatul umanist vine „sa mute Sectorul 5 in București, acolo unde ii este locul”. „Pare ireal, așa-i, dar chiar daca am ajuns la jumatatea anului 2020, la noi, aici…

- O noua campanie de ridicare a deseurilor voluminoase si a DEE-urilor din sectorul 2 va avea loc sambata, 30 mai 2020, actiune derulata de Primaria Sectorului 2. Locuitorii sectorului 2 care si-au facut curatenie in case sunt invitati sa depuna deseurile voluminoase (mai putin cele provenite din constructii,…