- Membrii comunitații moto din județul Timiș s-au adunat la sfarșitul saptamanii trecute pentru un inedit Bikers Picnic, o acțiune care a a inclus o parada a motociliștilor, concerte, cursuri de prim ajutor și concursuri distractive. Printre trupele care au cantat la fața locului s- au numarat SpringTime…

- Nascut intr-un sat din Botoșani, a urmat Dreptul la Paris și Literele la Sorbona. A studiat apoi in Germania și Austria. Este tatal medicului care a devenit celebru in toata lumea dupa ce a efectuat dificila operație de separare a siamezelor Lina și Gherghina.

- Sorin Sunshine Stanca, o figura binecunoscuta in comunitatea moto din Timișoara și nu numai iși va lansa prima sa carte care poarta numele de „Sunt doar un baiat de asfalt“ sambata, 17 septembrie, la Muzeul Satului Banațean, in cadrul evenimentului Bikers Picnic. Evenimentul este adresat tuturor motociliștilor…

- Concertul face parte din proiectul Marea Muzica, ce consta intr-o serie de 10 concerte si spectacole de muzica culta, prezentate pe parcursul a sase luni pe scena Teatrului Traian Grozavescu din Lugoj. Prin acest proiect, ce propune o asociere intre Asociatia Scena Muzicala, Opera Nationala din Timisoara…

- Un targ de carte, lansari de volume, concerte, expozitii, ateliere pentru copii, proiectii de film, sesiuni de lectura publica si dezbateri academice vor fi organizate in cadrul festivalului "Strada de C'Arte", care va avea loc de luni pana duminica, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al Bibliotecii…

- Luni seara, Casa Tineretului din Timișoara a fost gazda unui spectacol atipic. Și asta pentru ca e mai puțin uzual ca intr-o seara de luni in Timișoara sa se desfașoare un concert rock. Cu cap de afiș Luna Amara și jimbolienii de la The Hidden Jester, care au susținut un recital de nota zece plus. […]…

- Nuvelistul, romanicerul si scriitorul Marin Preda s-a nascut pe 5 august 1922 la Silistea Gumesti, in Teleorman, o comuna pe care avea sa o faca celebra prin publicarea romanului ”Morometii”.

- La Muzeul Arta Lemnului din Campulung Moldovenesc, in Gradina Muzeului, are loc astazi, 21 iulie 2022, de la ora 17:00, o dubla lansare de carte: „Iubi-te-vom, Doamne…!", de Artemisia Ignatescu, și „Nu stau nicio clipa!", de Mircea Rotaru Schemmegner, lucrari cu o ...