Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tudorel Toader considera ca decizia Curtii Constitutionale de miercuri cu privire la existenta unui conflict intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, se bazeaza pe principiul conform caruia procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului…

- UPDATE – 15:03 Judecatorii CCR au stabilit, in dispozitivul deciziei prin care au constatat conflict intre puteri, ca presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare a sefei DNA, au precizat, miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit acestora, calea de urmat pentru iesirea din conflict…

- UPDATE, ORA 14:15. Curtea Constitutionala a Romaniei a pronunțat miercuri decizia pe tema conflictului intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi: a existat conflict juridic de natura constitutionala. CCR a admis sesizarea Guvernului privind decizia de nerevocare din…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat miercuri ca exista conflict intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza Agerpres. Pe 22 februarie, ministrul Justitiei Tudorel Toader a cerut revocarea sefei DNA, retinand in sarcina acesteia 20 ...

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat, miercuri, ca exista conflict intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor: Mirela Barbulescu)

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta miercuri decizia pe tema conflictului intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. In 10 mai, avand nevoie de timp pentru a delibera, plenul Curtii a dispus amanarea pronuntarii pentru data de 30 mai. In sedinta de atunci,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va discuta pe 10 mai cererea de solutionare a conflictului intre autoritati determinat de refuzul presedintelui Romaniei de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, au precizat vineri, pentru AGERPRES, oficiali…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca nu are emotii legat de sesizarea facuta la Curtea Constitutionala in urma refuzului sau de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, el subliniind din nou ca nu exista niciun conflict constitutional."Nu am emotii, dar daca exista acest demers…