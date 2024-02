Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista piedici constituționale pentru comasarea alegerilor din acest an, potrivit primarului Emil Boc. In schimb, din punct de vedere legal, aceasta masura necesita modificarea codului administrativ.

- „Am susținut de multa vreme varianta ????????????????????????̆???????????? ????????????????????????????????????????, cu mai multe argumente legate de eficientizarea activitații administrative și a economiei cheltuielilor bugetare. E vorba de aproximativ 2 miliarde lei, spre comparație impactul bugetar…

- de Anastasia Vadan Modificarile legislative in domeniul achizițiilor publice din Romania introduse prin OUG nr. 26/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul investitiilor publice („OUG nr. 26/2022”) au starnit discuții intense și controverse in randul profesioniștilor din…

- Lovit de tramvai intr-un sens giratoriu din Oradea, declarat nevinovat printr-o constatare amiabila, dar cu dosarul de daune respins de asigurator pe motiv ca el, nu vatmanul, e vinovat de producerea tamponarii.

- Comasarea alegerilor de anul acesta ii preocupa pe politicieni, nu insa și pe alegatori, interesați de cu totul alte probleme. Daca PSD ar sta bine in oricare dintre variante, potrivit estimarilor care circula prin presa, PNL ar fi perdantul daca nu poate ”forța” o comasare. In ce condiții ar accepta…

- Liderii coaliției ajung pentru prima data fața in fața dupa ultimele atacuri și scandaluri in lanț. La ora 16.00 greii din PNL și PSD se intalnesc pentru a negocia din nou calendarul alegerilor și comasarea lor - marul discordiei in ultimele saptamani.Potrivit surselor noastre, de ambele parți sunt…

- Deputatul USR Cristian Seidler a propus miercuri ca valoarea pensiilor speciale ale parlamentarilor sa fie 25% din pensia minima. “Pentru ca, din pacate, Curtea Constitutionala spune ca trebuie sa pastram in plata pensii speciale ale parlamentarilor, care sunt in medie la valoarea de 5.500 de lei, ramanand…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus, miercuri, ca un dosar disciplinar care ii vizeaza pe procurorii Ciprian Man și Cristian Ardelean, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, sa se intoarca Consiliul Superior al Magistraturii, pentru continuarea judecarii. Este vorba despre acțiunea deschisa…