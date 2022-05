Picasso, Dali și Marcel Iancu la Art Safari 2022, cea mai mare expoziție anuală de artă din România Se deschid porțile Art Safari 2022, cea mai mare expoziție anuala de arta din Romania. De pe 12 mai și pana pe 7 august, lucrari evaluate la sute de mii euro vor putea fi admirate in Centrul Istoric (Palatul Dacia Romania). Cea de-a 9 a ediție a expoziției il aduce in prim plan pe artistul-fenomen de origine romana Marcel Iancu (principalul arhitect modernist al Bucureștiului), dar și lucrari de patrimoniu semnate de Theodor Aman, primul artist roman modern. Arta grafica a lui Pablo Picasso și Salvador Dali (cel mai important pictor al curentului suprarealist ) va fi prezenta intr-o expoziție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai valoroasa lucrare a Pavilionului este semnata de artistul roman aflat in centrul mișcarii de Avangarda DadaArt Safari, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, va oferi publicului, in cadrul celei de-a 9-a ediții (12 mai-7 august 2022), o expoziție semnata de artistul aflat in centrul…

- Zeci de mii de oameni au manifestat, sambata, in mai multe orase din Europa, pentru a sustine Ucraina si impotriva Rusiei si razboiului, relateaza presa internationala. Protestatari s-au strans la Amsterdam, Berlin, Varsovia, Paris, Londra, Florenta si in multe alte orase. Presedintele ucrainean…

- Locuitorii din Florenta, care este oras infratit cu Kiev, au urmarit un discurs al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si si au fluturat steaguri albastre si galbene in Piazza Santa Croce, in timp ce clopotele bisericii au batut de 17 ori - o data pentru fiecare zi de la invazia Rusiei in Ucraina.…

- Numerosi manifestanti au protestat joi, 24 februarie, in orase si capitale din Europa la Berlin, Paris, Roma, Varsovia, Madrid sau Istanbul , impotriva invaziei ruse din Ucraina, transmite AFP.Proteste au avut loc si in Rusia, la Moscova si la Sankt Petersburg, in pofida interdictiei impuse de autoritati.…

- Numerosi manifestanti au protestat joi in mai multe orase si capitale din Europa. Oamenii s-au stans in numar mare la Berlin, Munchen, Hamburg, Paris, Londra, Roma, Varsovia, Madrid sau Dublin pentru a-și arata sprijinul pentru Ucraina și pentru a condamna acțiunile Moscovei.

- Numerosi manifestanti au protestat joi in orase si capitale din Europa - la Berlin, Paris, Roma, Varsovia, Madrid sau Istanbul -, impotriva invaziei ruse din Ucraina, transmit agențiile internaționale de presa și jurnaliștii pe paginile de socializare.

- My Funny Valentine la Filarmonica Pitești. Vineri, 25 februarie, de la ora 19.00, iubitorii jazzului sunt așteptați, in Sala Simfonia, la o seara dedicata iubirii. Alaturi de bandul Filarmonicii Pitești, Trio Jazz&Pop Pitești, alcatuit din pianistul Victor Buștean, percuționistul Gabriel Barani și chitaristul…

- Uniunea Libertatilor Civile pentru Europa, cu sediul la Berlin, a pus accentul pe cele doua tari intr-un raport mai amplu in care se evidentiaza modul in care statul de drept s-a deteriorat in blocul comunitar in timpul pandemiei de coronavirus.Aceasta organizatie civica, ce reuneste asociatii de aparare…