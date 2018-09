PIB-ul, găleata de apa și datoria publică: Datoria publică aproape s-a dublat, n ultimii opt ani și jumătate, n termeni nominali Am mers des "la țara" pentru a sta cu bunicii, iar acolo, de cateva ori pe zi, "bateam drumul" pana la fantana pentru a umple o galeata de apa. Uneori, din graba, scoteam galeata fantanii mai repede și pierdeam apa pana cand apucam sa o deșert in cea pe care urma sa o dau in curte la animale. La inceput am avut o galeata de 5 litri și o umpleam dintr-o rasturnare, iar apoi, odata cu varsta, am trecut la 10 litri, exact cat capacitatea galeții fantanii. Din cauza faptului ca ma grabeam, eram nevoit sa repet procesul de scoatere, folosind manivela, de doua ori. La fiecare umplere scoteam cam 6-7… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

