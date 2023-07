Stiri pe aceeasi tema

- inteligenta artificiala in diferite industrii (foto: pixabay.com) Anul 2023 va fi anul Inteligenței Artificiale. In ultima perioada, AI sta la baza mai multor tehnologii ce au reușit sa revoluționeze diferite industrii, inclusiv industria de divertisment și jocuri. Cand auzim despre AI, apar diverse…

- ■ „Bardul de la Mircești” il recomanda episcopului pe preotul Grigore Dragan din Porcești ■ fișa autobiografica a preotului Dragan il arata ca pe un slujitor al Domnului devotat meseriei ■ a murit de tifos exantematic in noaptea 31 decembrie 1917/ 1 ianuarie 2018 ■ Intr-o postare recenta pe pagina de…

- Preferate multa vreme in salile de jocuri, pacanele raman favorite și atunci cand vine vorba despre jocuri online. Exista o varietate atat de mare, incat este imposibil sa nu gasești ceva, pe gustul tau, potrivit nivelului de experiența și așteptarilor de caștig. Acest lucru este posibil deoarece platformele…

- ■ unitatea sanitara are cabinete in Piatra Neamț, Roman, Targu Neamț și, mai nou, la Alexandru cel Bun ■ sloganul conferinței este: „De sanatatea ta ne ocupam noi!”, iar tema „Asistența medicala ambulatorie, proiectata in spitalizarea de zi, pentru bolile cronice” ■ clinica a implinit 20 de ani de activitate…

- Nu reprezinta o noutate faptul ca municipiul Piatra Neamt nu este un oras de destinatie turistica, ci doar un oras de tranzit spre destinatii turistice. Adica, Maria sa, turistul, aflat pe traseul spre alte destinatii turistice ale judetului sau ale Moldovei, daca trece prin Piatra Neamt, poate risca…

- In urma cu un secol, o parte a Junilor Curcani decideau sa se desparta și apareau Junii Dorobanți. A fost și prima atestare documentara a acestei Societați a Junilor, motiv de sarbatoare pentru aceștia

- ■ incepand din 22 mai, toate unitațile școlare vor fi inchise, fiind numite comitete de greva ■ in Neamț, vor participa la protest 4.356 membri de sindicat ■ directorii de școli vor trebui sa faca orar special pentru cadrele care nu participa la greva ■ Și in județul Neamț, ca in intreaga țara, de luni,…

- ■ politistii au descoperit mai multi conducatori auto care nu aveau ce cauta pe sosele ■ un individ din Alexandru cel Bun circula cu viteza foarte mare, desi era aproape in coma ■ la Roznov, o soferita a incercat sa-i pacaleaca pe politisti ■ Un sofer din Neamt s-a crezut la raliu pe un drum […] Articolul…