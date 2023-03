Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatia Sindicatelor din Educatie ”Spiru Haret” organizeaza, miercuri, un protest in Piata Victoriei din Capitala. La manifestare sunt asteptati peste o mie de sindicalisti. Acestia cer aplicarea legii cadru pentru toate categoriile de personal,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" organizeaza in aceasta saptamana mai multe actiuni de pichetare a prefecturilor judetene. Protestele organizatiilor judetene afiliate FSLI au loc in urmatoarele orase:bull; Constanta ndash; 14 martie 2023…

- Medicii si asistentii sociali au inceput cea de-a doua zi de proteste din Capitala, printr-un mars organizat de Federatia Sanitas, ce va porni din Piata Victoriei, potrivit Agerpres. Protestele au fost declansate luni, 6 februarie, pe fondul nemultumirilor legate de Legea salarizarii si al subfinantarii…

- Sute de sindicaliști din Educație protesteaza, miercuri, in Piața Victoriei, unde cer guvernului majorarea salariilor in educație. Potrivit federațiilor sindicale, la protest sunt așteptate 1.000 de persoane, nemulțumite de faptul ca salariile personalului didactic nu reflecta importanta sociala a muncii…

- ​Doi din cinci romani (40,5%) au un nivel de educație scazut, adica fie nu au absolvit nicio școala sau s-au limitat la cel mult opt clase. Potrivit datelor recensamantului 2022, cel mai scazut nivel de educație se situeaza județul Giurgiu. Cel mai scazut nivel de educație se situeaza județul Giurgiu.…

- Tragedie in Capitala. Trei copii au murit intr-un incendiu care a cuprins o casa din sectorul 5. „In aceasta dimineața, in jurul orei 5:35, am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o locuința din str. Surduc, sectorul 5. Primele echipaje de intervenție ajunse la caz…

- Un tramvai fara calatori de pe linia 5 a deraiat, luni, pe soseaua Stefan cel Mare, la intersectie cu Calea Mosilor, pe sensul catre terminalul Sfantul Gheorghe, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Societatii de Transport Bucuresti, Brandusa Raeceanu. Ca urmare, circulatia tramvaielor…