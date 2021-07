Piaţa PC-urilor a crescut cu 4,6% în al doilea trimestru In al doilea trimestru al acestui an au fost livrate 71,6 milioane de PC-uri, conform Gartner, ceea ce reprezinta o crestere anuala cu 4,6%. Ritmul de crestere scade, fata de primul trimestru, cand cresterea anuala a fost de 35,7%, insa, ramane peste nivelul de dinainte de pandemie, care a adus o crestere a vanzarilor, in conditiile muncii de la distanta. Liderul pietei ramane Lenovo, cu o cota de piata de 24,1%, companie ce a livrat in acest trimestru peste 17 milioane de PC-uri. Lenovo este urmat, in ordine, de HP, Dell, Apple Acer si Asus. Apple a inregistrat cea mai mare crestere anuala dintre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

