- Sectorul bunurilor de lux a devenit unul dintre cele mai populare subiecte din ultimii ani de pe piața de capital, estimandu-se faptul ca tendința se va menține și in viitor. Piața globala a modei de lux este proiectata sa ajunga la o valoare de 401,73 miliarde de dolari pana in 2028, de la 280,92 miliarde…

- Ministerul Finantelor a imprumutat 4 mld. dolari de pe pietele externe in obligatiuni in dolari, cererea pentru titlurile de stat romanesti fiind imensa, de nu mai putin de 15,5 mld. dolari, anunța Ziarul Financiar. Romania va vinde 4 miliarde de dolari in cadrul primei sale vanzari de obligatiuni internationale…

- Valoarea de piata a bursei Indiei a depasit-o pe cea a bursei din Hong Kong, devenind a saptea cea mai mare din lume, pe masura ce optimismul cu privire la perspectivele economice ale tarii a crescut, transmite CNBC, potrivit news.ro.La sfarsitul lunii noiembrie, capitalizarea totala de piata a Bursei…

- Cel mai recent studiu al Crosspoint Real Estate, Romania Data Centers, analizeaza atat atuurile cat si punctele slabe ale Romaniei ca potentiala destinatie pentru operatorii de centre de date. ”Asa cum secolul XX a marcat o noua era in evolutia umanitatii prin revolutia industriala, secolul XXI este,…

- Romania da o 'caruța' de bani pe sisteme de aparare: sunt in joc 2,1 MILIARDE de dolari / Jocuri de culise printre ofertanțiGuvernul Romaniei a solicitat oferte de la producatorii de aparare pentru sisteme de aparare aeriana cu raza scurta de acțiune, la un cost de pana la 2,1 miliarde de dolari, instituind…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția Guvernului Romaniei in legatura cu necesitatea de a gestiona situația din piața asigurarilor RCA. Calculele arata ca Romania pierde o suma de 3 ori mai mare decat „gaura” facuta de achiziția de vaccinuri…

- MApN saluta notificarea Congresului SUA transmisa joi, 9 noiembrie, cu privire la vanzarea catre Romania a 54 de tancuri de lupta Abrams M1A2 SEPv3, 12 derivate pe sașiu de tanc, munitie si simulatoare pentru instruire, dar precizeaza ca contractul va fi de 1,07 miliarde de dolari.