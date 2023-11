Piața din Copenhaga s-a mutat la Păulești La Paulești, in județul Prahova, a fost inaugurata recent o piața unica, realizata dupa un concept cu totul nou pentru Romania, adus din Danemarca. De la design și pana la servicii, conceptul a fost inspirat de celebra Piața Torvehallerne din Copenhaga, fiind gandit in jurul ideii de comunitate și calitate a vieții, susține Andrei Severin, managing director al CAHM Europe, compania care a realizat investiția. „Reușim sa aducem acest concept in Romania, oferind un spațiu unde oamenii se pot aduna impreuna ca intr-o societate, in acel loc unde iți face placere sa te vezi cu vecinii, cu alte persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

