Piaţa de fuziuni şi achiziţii a crescut anul trecut cu 4%, la 5,2 miliarde de euro Piata de fuziuni si achizitii a crescut anul trecut cu 4%, la 5,2 miliarde de euro, cu un total al tranzactiilor de 215 si o medie pe tranzactie de 24 milioane de euro, a declarat miercuri Anda Rojanschi, partener in cadrul casei de avocatura Davis si Baias. "Am avut 215 tranzactii in total, cu o medie de 24 milioane de euro pe tranzactie. Un pic mai mult de jumatate din piata este formata din top 14 tranzactii, cele care depasesc 100 de milioane de euro. In anul 2020, activitatea a inceput la fel de intens. Nu simtim ca ar fi o incetinire a ritmului tranzactiilor, deoarece Romania este interesanta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

