- Raportorul special ONU pentru Coreea de Nord considera ca Phenianul ar trebui sa autorizeze intrarea in tara a unor medici si lucratori umanitari in vederea unei evaluari a efectelor unei eventuale epidemii a noului coronavirus asupra populatiei, relateaza AFP.

- Raportorul special al ONU pentru Coreea de Nord, Tomas Ojea Quintana, a apreciat luni ca Phenianul ar trebui sa permita accesul medicilor si asistentilor umanitari pentru a evalua efectul unei eventuale epidemii de coronavirus asupra populatiei, transmite AFP. Coreea de Nord si-a inchis frontierele…

- Ionut Dragutu, administratorul public al Rasnovului a relatat pe pagina sa de Facebook un episod mai putin placut petrecut, in trafic, pe DN 73, in apropiere de comuna Cristian. Barbatul a observat cum un sofer de TIR a aruncat gunoiul din cabina pe marginea drumului. In momentul in care a incercat…

- China a raportat duminica o noua scadere a numarului de infecții cu coronavirus în regiunile din afara epicentrului epidemiei, dar oficiali din domeniul sanatații de la nivel mondial spun ca este prea devreme pentru a face prognoze privind evoluția situației din cauza noilor cazuri din alte parți…

- Coreea de Nord a importat 12 cai pursange din Rusia in 2019, an in care imagini cu liderul Kim Jong Un calare pe un cal alb au devenit virale, relateaza Reuters, care prezinta date ale autoritatilor vamale din Rusia.

- Ambasadorul Chinei la ONU susține ca anularea unora din sancțiunile internaționale impuse Coreei de Nord ar putea ajuta la depașirea impasului în discuțiile cu SUA privind denuclearizarea și ar atenua preocuparile Phenianului în plan umanitar, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de…

- In pofida negocierii pacii cu Seulul si Washingtonul, regimul de la Phenian continua anunturile cu caracter belicos la adresa Statelor Unite. Un nou test, considerat „crucial“ de catre nord-coreeni, a fost efectuat de la complexul Sohae, care ar fi trebuit deja distrus in baza unui acord convenit la…

- Statele Unite sunt pregatite sa ”ia masuri concrete” in vederea unui acord care sa oblige Coreea de Nord sa-si abandoneze programele nuclear si balistic, insa Consiliul de Securitate al ONU este necesar sa fie dispus sa raspunda oricarei provocari a Phenianului, subliniaza ambasadoarea americana…