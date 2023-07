Phenianul a lansat din nou mai multe rachete de croazieră Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de croaziera spre mare din vestul Peninsulei Coreene, a anunțat sambata armata sud-coreeana. Aceasta ar fi cea mai recenta lansare de racheta a Coreei de Nord, dupa ce miercuri Phenianul a mai lansat doua rachete balistice, anunța Rador. Au fost detectate mai multe rachete de croaziera lansate incepand de sambata in jurul orei locale 04.00 (19.00 vineri GMT), a precizat Statul Major Interarme al Coreei de Sud. Miercuri, Coreea de Nord a lansat rachete la cateva ore dupa ce un submarin american cu rachete balistice (SSBN) inarmat nuclear a ieșit la suprafața… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

