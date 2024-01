Petrolier britanic în flăcări, în Golful Aden, după un atac Houthi cu rachete. Nu există informații despre posibili răniți Miscarea Houthi din Yemen a anunțat ca a vizat, vineri seara, nava Marlin Luanda, care naviga sub pavilionul Insulelor Marshall. Purtatorul de cuvant al armatei Houthi, Yaha Sarea, a declarat ca grupul a folosit „o serie de rachete navale adecvate”, iar atacul de vineri a fost „direct”, relateaza BBC preluat de News.ro.Compania Trafigura, care opereaza petrolierul, a confirmat ca nava a fost lovita, iar nave militare erau pe drum pentru a oferi asistenta. Trafigura a declarat pentru BBC ca lovitura a provocat un incendiu la unul dintre rezervoarele vasului si ca se folosesc echipamente de stingere… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

