Stiri pe aceeasi tema

- Partenerele deținuților de la Penitenciarul Gherla au facut un adevarat spectacol in noaptea dintre ani. Fetele au adus artificii și au pus muzica la boxa in fața penitenciarului, pentru partenerii lor care sunt in inchisoare. In noaptea dintre ani, cateva fete s-au strans in fața Penitenciarului…

- Unul dintre cei mai importanți factori de suport pentru fiecare dintre noi este familia, indiferent de valența evenimentelor prin care trecem. Familia joaca un rol central in reintegrarea sociala a deținuților, motiv pentru care asistenții sociali din cadrul Serviciului de Reintegrare Sociala al Penitenciarului…