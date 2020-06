Stiri pe aceeasi tema

- Fetelor, luați aminte de la Oana Lis! Decat slaba și fara forme, mai bine.. grasa și frumoasa! Ce diete, ce cura, nici gand! Soția fostului edil al Capitalei a fost surprinsa in timp ce mananca din doua.. farfurii! Stai sa vezi ce gest scarbos a facut vedeta imediat dupa! Paparazzii Spynews.ro au fost…

- Un tanar in varsta de 27 de ani a fost condamnat de magistrații de la Tribunalul Suceava la o pedeapsa de 4 ani de inchisoare. Neculai Ionuț Guzu, din comuna Mușenița, a fost gasit vinovat pentru infracțiunile de tentativa de omor. Trebuie spus ca soluția de vineri nu este definitiva și poate fi ...

- Juan Orlando Hernandez, presedintele Hondurasului, a anuntat in direct, la televizor, ca a fost diagnosticat cu infectie cu noul coronavirus. Acesta este sub tratament si va lucra de la distanta. Impreuna cu presedintele, au mai fost diagnosticati cu coronavirus sotia acestuia si doi dintre colaboratori,…

- Nicolae Banicioiu e unul dintre cei mai cunoscuți barbați de la noi, insa puțini știu ce soție frumoasa are! Partenera de viața a fostului ministru al sanatații a uitat de cine e și nu s-a sfiit sa manance corcodușe in public ca și cand ar fi in copilarie. Paparazzii Spynews.ro a surprins tot momentul…

- Ioana și Ilie Nastase au facut primele declarații de dupa nunta,care a surprins intregul showbiz. Intr-un interviu pentru Antena Stars, proaspeții miri au vorbit despre cum au ajuns de la divorț, la nunta, dar și despre planuriile de viitor.

- Soția lui Gabi Enache a trecut printr-o experiența extrem de neplacuta. Fara sa vrea, Lena a fost implicata intr-un scandal monstru, in plina strada! In urma conflictului de proporții, copiii vedetei s-au speriat atat de tare incat au inceput sa planga.

- Gabi Tamaș a fost la un pas sa divorțeze, dupa scandalul din Israel. Cei doi s-au casatorit in 2012 și au impreuna o fetița pe nume Selena. In urma cu doi ani, Ioana Tamaș declara intr-un interviu pentru Antena Stars ca mariajul lor merge struna, precizand ca fotbalistul ii face mereu cadouri și…

- Sandra Mutu se potrivește perfect zicalei: „in spatele unui barbat puternic se afla o femeie si mai puternica”! Soția „Briliantului” a demonstrat ca este la fel de curajoasa ca faimosul sau soț, chiar și in „lupta” cu virusul ucigaș. Iata cum au surprins-o paparazzii Spynews.ro pe partenera de viața…