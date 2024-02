Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit tragic pentru o romanca in varsta de 70 de ani. A fost gasita moarta in zapada, dupa ce a cazut, iar sotul a uitat-o afara. Cei doi au mers la o petrecere in noaptea de luni spre marti, in Hlipiceni. S-au intors acasa, moment in care femeia s-a dezechilibrat si a cazut in zapada. Cum era supraponderala,…

- Un barbat din Baru a sunat la poliție sa reclame ca a fost lovit la cap cu un obiect metalic și amenințat cu moartea de catre soția s-a, in varsta de 36 de ani. Care la randul ei, in urma conflictului dintre soți, a fost impinsa in poarta casei. „La data de 09 ianuarie 2024, polițiștii Postului…

- Bomba in lumea mondena, pe final de an! Continue reading Devoratoarea de barbați Cristina Ich s-a cuplat cu Geo Niculae, soțul celei mai bune prietene. Milionarul i-a facut un cadou de sute de mii de euro! at Tabu.

- Pentru performanța este nevoie de disciplina, dar mai ales de placeri nevinovate! Marius Copil a descoperit echilibrul in viața, iar acesta se afla intre viața personala și terenul de tenis! Este unul dintre cei mai buni sportivi, insa are și alte pasiuni ascunse! Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini…

- Matteo știe sa-și faca singur poftele, iar artistul nu are nevoie de ajutorul nimanui atunci cand merge la shopping pentru a-și cumpara un cadou de Craciun. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui și au surprins cele mai tari imagini.

- Catalin Botezatu a dat petrecerile cu mare fast pe un altfel de eveniment. Designerul și-a sarbatorit ziua de naștere in Maramureș, alaturi de persoanele apropiate și a inchiriat un hotel intreg pentru invitații lui. Chiar daca are tot ce și-ar putea dori, Catalin Botezatu și-a facut singur un cadou…

- Adrian Ispravnic iși face pofta oricand și oriunde! Milionarul nu se abține de la dulciuri atunci cand se afla singur in oraș și iși comanda ceea ce dorește. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu din Romania, au fost pe urmele lui și au surprins imaginile de senzație.