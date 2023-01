Stiri pe aceeasi tema

- Puterea care l-a adus candva la Bucuresti, continua sa-l tina in geam la Cotroceni de ani de zile pentru ca s-a dovedit cea mai buna alegere: nu deranjeaza pe nimeni, tace si semneaza. Si schiaza. Teoretic, Iohannis e cel mai puternic om din Romania. Ca presedinte, nu doar ca are in spate cel mai mare…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, este disperat sa-și salveze postul dupa ce a intrat in dizgrația baronului Paul Stanescu, dar habar nu are cine vrea sa-i ia locul. Petre Daea a mers, joi, la Buzau insoțit de controversatul director al Agenției Domeniilor Statului (ADS), George…

- Circa 20 milioane de lei vor ajunge pana la Revelion in conturile fermierilor din Iași, ale caror culturi inființate in toamna lui 2021 au fost compromise de seceta. Plațile se fac in aceasta saptamana pentru o suprafața de 20.000 de hectare, fiind acordate despagubiri pentru culturile de grau, secara,…

- Peste 50,4 milioane de lei vor ajunge in urmatoarele zile in conturile fermierilor din noua judete pentru plata despagubirilor acordate din cauza secetei, a anuntat joi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), informeaza AGERPRES. „Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a demarat…

- Cutremurul s-a produs miercuri dimineata, 7 decembrie, la ora locala 3:49, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,4 pe Richters-a inregistrat la o adancime de 143 km, in apropierea urmatoarelor orase: 63 km est de Brasov, 77 km nord-est de Ploiesti, 115 km sud de Bacau,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca nu exista motive obiective pentru o scumpire a produselor agroalimentare, deoarece preturile s-au stabilizat in productia primara si in procesare. „Nu sunt motive sa se scumpeasca produsele agroalimentare. Nu sunt motive obiective pentru ca productia…

- Dupa Carrefour, Metro a devenit și el clientul Casei de Comert Agroalimentar Unirea, care a anunțat ca a livrat 13 tone de varza retailerului german. „Vineri, 28 octombrie 2022, Casa de Comert Unirea a realizat o alta livrare de legume de la legumicultorii romani catre magazinele METRO Cash & Carry.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, susține ca, anul viitor, Fondul Mutual va fi funcțional, iar fermierii vor putea sa fie astfel sprijiniti in caz de necesitate. Banii ar fi sa provina de la stat, dar și din contribuțiile fermierilor. Ministrul spune ca statul nu poate tot timpul…