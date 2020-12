Petiție: Oamenii se opun deciziei privind împușcarea animalelor fără adăpost, la Bobieca Mai mulți internauți au inițiat, ieri, o petiție care cere anularea deciziei cu privire la „reglarea numerica” prin impușcare a ciinilor și pisicilor din strada. Asta dupa ce pe rețelele de socializare a aparut o decizie precum Consilierii locali din satul Bobieca, raionul Hincești, au decis ca pisicile și ciinii fara adapost și alte vietați sa fie impușcate. „Noi cerem anularea Deciziei nr. 5 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

