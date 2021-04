Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 31 martie 2021, s-a finalizat activitatea privind simularea examenului de Bacalaureat. S-au inregistrat urmatoarele rezultate: Proba E.a), limba și literatura romana: Procentul de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 70,20%. 371 elevi au obținut nota 10.Proba E.b), limba…

- Ministerul Educației a realizat o serie de instrucțiuni pentru școlile care sunt in scenariul roșu care prevede un numar maximum de elevi din anii terminali care pot veni la școala. Ministrul Sorin Cimpeanu a explicat pentru „Libertatea” cum se va organiza rotația in școli. Cand rata de infectare intr-o…

- Ministerul Educației a anunțat ca a ajuns la un consens cu Ministerul Sanatații, pentru ca elevii din anii terminali, clasele a VIII-a și a XII-a, sa vina in continuare la școala, in format... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Anca Tirca ofera consultanța in domeniul educației pentru Banca Mondiala și companii private și a explicat pentru Școala 9 care sunt pașii pe care un manager de școala trebuie sa-i faca astfel incat unitatea de invațamant sa devina „o casa a starii de bine”.„Exista state precum Canada, Irlanda, Finlanda,…

- Un numar de 33 de cadre didactice si 262 de elevi din judetul Dolj care ar fi trebuit sa intre luni la clasa au depus cereri prin care solicita, din motive medicale, sa desfasoare cursurile on-line. Inspectorul general adjunct al ISJ Dolj, Alexandru Gidar, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, ca…

- Apahida, Florești, Chinteni și Baciu sunt in scenariul 3, iar Feleacu in scenariul 2, adica vor merge la școala mai mulți elevi.In scenariul 3 merg la școala de luni copiii de gradinița și cei din clasele 1-4. In scenariul doi se adauga celor menționați deja și elevi din clasele terminale, a opta…

- Miliardarii produc bani in pandemie, chiar și atunci cand milioane de americani intra in randurile celor saraci. Miliardarii americani au devenit cu 1,1 trilioane de dolari (aproape 40%) mai bogați de la mijlocul lunii martie, potrivit unui raport publicat marți de Institutul pentru Studii Politice…