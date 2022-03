Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP) a recepționat marți, 15 februarie, un lot de 100 800 de doze de vaccin Spikevax, produs de compania Moderna. Dozele au fost donate Republicii Moldova prin intermediul mecanismului COVAX și urmeaza sa fie distribuite in centrele de vaccinare din țara.

- Ministerul Sanatații, conducindu-se de principiul de solidaritate in raport cu alte state in lupta cu pandemia COVID-19 și avind mai multe solicitari din partea cetațenilor straini aflați in vizita in Republica Moldova, ofera posibilitatea imunizarii acestora cu dozele disponibile de vaccin Moderna…

- Ministerul Sanatații anunța ca ofera posibilitate cetațenilor straini aflați in vizita in Republica Moldova sa se imunizeze cu dozele disponibile de vaccin Moderna (Spikevax), donate țarii noastre prin intermediul platformei COVAX.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghița, a anunțat joi, 10 februarie, ca, la nivel național au fost identificate 322 de cabinete de vaccinare unde, in ultimele saptamani, au fost imunizate zilnic mai puțin de zece persoane. 171 dintre aceste centre vor fi inchise.…

- Autoritatile stiintifice franceze studiaza posibilitatea unei a patra doze de vaccin anti-COVID pentru persoanele in varsta, chiar daca aceasta problema este deocamdata "prematura", a anuntat marti Ministerul Sanatatii al Frantei, informeaza AFP. "Alte tari europene se afla oarecum in acelasi…

- 178.500 doze de vaccin Spikevax de la compania Moderna au ajuns vineri la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Potrivit CNCAV, transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin au fost aduse in București pe cale terestra.Dozele…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica a recepționat alte 74 de mii 880 doze de vaccin Pfizer/BioNTech.E vorba de o alta tranșa din cele 700 de mii 830 de doze achiziționate de Ministerul Sanatații prin intermediul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistența Externa.

- Republica Moldova a receptionat un lot de 230 400 de doze de vaccin Moderna, oferite gratuit de Franta, prin intermediul Platformei COVAX. Dozele vor fi pastrate la depozitul Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, de unde vor fi distribuite in toate centrele de vaccinare din tara, transmite IPN.