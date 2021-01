Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca 12.421 de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in ultimele 24 de ore.

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 informeaza ca 12.421 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID 19 cu vaccinul Pfizer BioNTech in ultimele 24 de ore .Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 13.821 de persoane, numarul total ajungand la 154.268. In acelasi interval, s-au inregistrat 60 de reactii adverse comune si minore, o alta fiind in curs…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, marti, ca alte 15.257 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, numarul total trecand de 140.000. In acelasi interval, au fost raportate 56 de reactii adverse, comune si minore, iar…

- In ultimele 24 de ore s-au vaccinat impotriva coronavirusului 16.896 de persoane. Numarul total al romanilor care au primit serul Pfizer/BioNTech a ajuns la 125.190, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Numarul reacțiilor adverse din ultimele…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, miercuri, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate alte 2.888 de persoane, astfel ca numarul total a ajuns la 5.666. In acelasi interval, au fost inregistrate 10 reactii adverse comune si minore.

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat, marti, ca 712 persoane au fost vaccinate impotriva coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total al celor vaccinati ajungand la 2.778. S-au inregistrat pana acum 7 reactii adverse usoare, 6 in ultimele…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat ca luni au fost vaccinate 1.101 de persoane, astfel ca numarul total al celor vaccinati a ajuns la 2.066.