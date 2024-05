Stiri pe aceeasi tema

- Un aparat de zbor de mici dimensiuni, fara pilot, cel mai probabil o drona, s-a prabușit, in 29 februarie, la Unțeni, in județul Botoșani, a dezvaluit publicația locala Monitorul de Botoșani. IPJ Botoșani a confirmat incidentul. Aparatul de zbor de mici dimensiuni, provenind cel mai probabil din Ucraina,…

- Candidatul PNL Sebastian Burduja și-a bazat campania de comunicare in ultimele zile pe jocuri de cuvinte legate de numele de familie al candidatei PSD Gabriela Firea. Aceasta este o strategie slaba, din doua motive: se bazeaza pe glume vechi de 25 de ani și este contraproductiva, pentru ca fixeaza in…

- Sase cadavre au fost descoperite intr-o singura zi in raul Tisa, la granita dintre Romania si Ucraina. Patru dintre cadavre se aflau pe partea ucraineana, iar celelalte doua pe partea romana. Barbații din Ucraina continua sa fuga de razboi. Unii trec ilegal granita in Romania, fie prin raul Tisa, fie…

- Autoritațile din Germania au dechis mai multe anchete, dupa ce mai mulți romani și maghiari s-au dat drept ucraineni pentru a beneficia de ajutoare. Mai mulți romani și maghiari impostori au fost prinși in Germania, in timp ce pretindeau ca sunt refugiați din Ucraina, pentru a beneficia de avantajele…

- Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat de politisti. Aflat la volanului unui microbuz acesta nu a raspuns la semnalele agentilor si a incercat sa sparga un baraj al Politiei. Agentii au tras mai multe focuri de arma, iar doua dintre gloante l-au nimerit pe sofer. Incident […]…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum ai in spalarea banilor. Prejudiciul este de peste 12,7 milioane de euro. Peste…

- Cel puțin doua grupari armate formate din ruși care se opun Kremlinului au lansat marți o incursiune peste granița vestica a Rusiei, au transmis agenția Reuters și bloggeri militari ruși. Legiunea Libertatea Rusiei și Batalionul Siberian au anunțat pe paginile lor de Telegram ca au lansat atacuri in…

- Papa Francisc a declarat intr-un interviu ca Ucraina ar trebui sa aiba ceea ce el a numit curajul „steagului alb” și sa negocieze sfarșitul razboiului cu Rusia, care a urmat invaziei de acum doi ani și care a cauzat moartea a zeci de mii de persoane. Suvernaul Pontif a facut aceste comentarii intr-un…