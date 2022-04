Stiri pe aceeasi tema

- Distribuirea pastilelor de iod catre populație se amana pentru a doua jumatate a lunii aprilie, dupa ce medicii de familie au refuzat sa le distribuie, motivand ca aglomerația și birocrația iscate ar risca sa le blocheze activitatea medicala. Ministerul Sanatații anunța ca face mai intai campanie de…

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de hotarare privind aprobarea programelor nationale de sanatate, propus de Ministerul Sanatatii si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, care stabileste cadrul legislativ pentru continuarea activitatilor din cadrul programelor nationale de sanatate aflate…

- In luna martie, Ministerul Sanatații finanțeaza și organizeaza campania „Cu un zambet mai aproape de sanatate!”, campanie care aduce in atenția publica problematica sanatații orale pentru elevii din clasele 0-4. Campania are ca obiective cresterea numarului de persoane din grupul tinta informate…

- Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie din Romania a trimis o scrisoare deschisa catre Administratia Prezidentiala, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in care atrage atentia ca ridicarea brusca a starii de alerta va duce la disfunctionalitati in sistemul…

- Pe tot parcursul lunii martie, luna dedicata femeii, Spitalul MaDonna Maria, singurul spital privat de obstetrica-ginecologie din sud-vestul tarii, clasificat si acreditat de Ministerul Sanatatii si de Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate cu cel mai ridicat grad de incredere…

- Spitalul Municipal Gherla a fost reincadrat de Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate, fiind avansat din categoria a V-a in categoria a II-a, „acreditat cu recomandari”. Avansarea s-a produs dupa ce au fost remediate neconformitațile primite in urma procesului de evaluare din septembrie…

- La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat, miercuri, proiectul prin care modifica și completeaza lista corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asigurații, cu sau fara contribuție personala, pe baza de prescripție medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate,…