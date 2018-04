Peste 70 de legumicultori în Programul “Tomata” Pentru primul ciclu al Programului Tomata 2018, peste 70 de vasluieni și-au depus documentele la Direcția pentru Agricultura a Județului (DAJ). Mulți legumicultori au plantat deja rasadurile in solarii. “La programul de tomate timpurii s-au inscris pana in prezent 76 de legumicultori, cu zece mai mulți fața de aceeași perioada a anului precedent. Pana la aceasta data, s-au facut verificari in teren și s-au intocmit fișe privind inființarea culturii pentru un numar de 20 beneficiari. Din discuțiile purtate cu legumicultorii din zona Hușilor a rezultat ca preconizeaza ca la jumatea lunii mai sa… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

Sursa articol si foto: obiectivvaslui.ro

