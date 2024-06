Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a fost prezent la o intalnire electorala alaturi de candidatul social-democrat pentru Primaria comunei Bilca, profesorul Corneliu Savu. Gheorghe Șoldan a precizat ca acesta are multe proiecte ...

- Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a prezentat, vineri, prioritațile pe care le va avea in aceasta funcție. Gheorghe Șoldan a aratat ca acestea sunt modernizarea tuturor drumurilor județene, șosele de centura la marile localitați urbane și ...

- Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a participat la lansarea candidaturii social democratului Marian Razvan Calenciuc pentru Primaria Ostra. „Marian Razvan Calenciuc, candidatul nostru pentru funcția de primar la Ostra, are o viziune…

- Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a prezentat proiectul sau pentru modernizarea Aeroportului Internațional "Ștefan cel Mare", dupa modelul celui de la Iași. Gheorghe Șoldan a spus ca pentru modernizarea aeroportului ...

- Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, s-a intalnit cu cetațenii din cartierul Burdujeni, discutand cu caceștia despre programul propus pentru dezvoltarea județului. „ Am fost ieri dupa-amiaza in cartierul Burdujeni, alaturi de colegi…

- Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a fost marți dupa-amiaza la Campulung Moldovenesc, unde, alaturi de alți colegi din partid și de candidatul PSD la funcția de primar al orașului, Adrian Posa, s-a intalnit „cu zeci de ...

- Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a avut o intalnire electorala cu locuitorii din Cacica, alaturi de candidatul PSD pentru funcția de primar al acestei comune, Dinu Radu Ciuc. „Cacica are un potențial turistic foarte mare și ar putea…

- Deputatul PSD Gheorghe Șoldan, care candideaza pentru președinția Consiliului Județean Suceava, a criticat, in urma unei intalniri cu cetațenii din Izvoarele Sucevei, ca in aceasta comuna investițiile au stagnat sub actuala conducere liberala. „La Izvoarele Sucevei, oamenii nu se ...